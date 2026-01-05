Anker profite du salon CES 2026 pour présenter une nouvelle version du chargeur Nano Charger, capable désormais d’afficher des données de charge en temps réel sur un écran intégré. Ce modèle compact de 45 W optimise spécifiquement la gestion thermique et la santé de la batterie pour les iPhone et iPad d’Apple.

Le chargeur d’Anker analyse la santé de la batterie des iPhone et iPad

La principale nouveauté de ce chargeur réside dans l’intégration d’un petit écran en façade. Celui-ci propose plus de 20 interfaces pour consulter en direct la puissance délivrée, la température de l’appareil ou le mode de charge actif. Le chargeur est conçu pour identifier les modèles d’iPhone depuis les iPhone 15 ainsi que les iPad Pro commercialisés depuis 2020.

Pour préserver la durée de vie de la batterie, Anker utilise un système d’alimentation en trois phases qui régule la chauffe. Le processus débute par une charge rapide à 45 W de 0 à 10 %, se poursuit par une phase stable à 30 W jusqu’à 80 % et se termine par une charge de maintien à 15 W. Selon le fabricant, cette méthode permet d’atteindre 50 % d’autonomie en 20 minutes (du moins avec l’iPhone 17 Pro). Si le boîtier fonctionne avec du matériel non Apple, les informations affichées à l’écran pourraient être moins détaillées.

Bien que ce nouveau modèle conserve un gabarit similaire aux chargeurs 45 W à port unique actuels de la marque, sa conception physique évolue. Le port USB-C est désormais situé sur le dessus pour laisser place à l’écran. Pour faciliter son utilisation sur des multiprises encombrées, les broches pliables pivotent à 180 degrés, ce qui permet d’orienter le connecteur selon deux positions distinctes.

Le lancement du chargeur Nano Charger d’Anker est prévu pour la fin janvier. Il sera commercialisé au prix de 39,99 dollars et décliné en quatre couleurs. Le tarif pour la France et l’Europe reste inconnu, même si un prix avoisinant les 39,99 euros est envisageable.