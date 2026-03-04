En plus des précommandes pour les iPhone 17e et iPad Air M4, Apple propose celles pour le MacBook Air M5, le MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, le Studio Display et le Studio Display XDR. La commercialisation se fera le 11 mars.

MacBook Air M5

Le nouveau MacBook Air M5 reprend le design 13 et 15 pouces existant, mais double le stockage de base à 512 Go avec un SSD deux fois plus rapide, tout en ajoutant la puce M5 et la puce sans fil N1 d’Apple compatible Wi‑Fi 7 et Bluetooth 6, le tout toujours sans ventilateur avec jusqu’à environ 18 h d’autonomie, la prise en charge de deux écrans externes, quatre couleurs (bleu ciel, minuit, lumière stellaire, argent), et une disponibilité en précommande le 4 mars pour une sortie le 11 mars autour de 1 199 € pour le 13 pouces avec 512 Go, soit un léger surcoût compensé par le stockage doublé.

Le MacBook Air M5 débute à 1 199 euros. Les précommandes sont disponibles chez Apple et plusieurs revendeurs, dont voici les liens directs :

MacBook Pro M5 Pro/M5 Max

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces conservent le même châssis (écran Liquid Retina XDR 120 Hz, nombreux ports, design identique), mais adoptent les puces M5 Pro et M5 Max, tout en offrant jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée et 307 Go/s de bande passante sur M5 Pro, et jusqu’à 128 Go de RAM et 614 Go/s de bande passante sur M5 Max. Ils gagnent aussi la puce réseau N1 d’Apple (Wi‑Fi 7 et Bluetooth 6), une autonomie pouvant atteindre 24 h sur certains modèles, un stockage de base porté à 1 To (2 To sur certaines configurations M5 Max) avec des SSD pouvant monter à environ 14,5 Go/s, tout en permettant la connexion de deux écrans externes avec M5 Pro et jusqu’à quatre avec M5 Max.

Le MacBook Pro débutent à 1 899 euros pour le modèle 14 pouces et 2 999 euros pour le modèle 16 pouces. Les précommandes sont disponibles chez Apple et plusieurs revendeurs, dont voici les liens directs :

Studio Display (XDR)

Apple a renouvelé le Studio Display « classique » en conservant la dalle 27 pouces 5K mais en y ajoutant une nouvelle caméra de 12 mégapixels avec Cadre centré, un meilleur système audio à six haut‑parleurs avec audio spatial et une connectique modernisée autour du Thunderbolt 5, ce qui permet plus de débit et de chaîner facilement des accessoires ou un second écran. Le tout nouveau Studio Display XDR, lui, est un écran de 27 pouces 5K avec un rétroéclairage Mini‑LED avec 2 304 zones de dimming, offre jusqu’à 1 000 nits en SDR, 2 000 nits en HDR, un contraste de 1 000 000:1, une couverture P3 + Adobe RGB, un rafraîchissement 120 Hz avec la fonction Synchronisation adaptative, et reprend la même caméra, le même système audio et la même connectique Thunderbolt 5.

Le Studio Display avec verre standard coûte 1 699 euros, là où la version avec le verre nano-texturé coûte 1 999 euros. De son côté, le Studio Display XDR avec le verre standard est au prix de 3 499 euros, là où le modèle avec le verre nano-texturé est à 3 799 euros. Les précommandes sont disponibles chez Apple et plusieurs revendeurs, dont voici les liens directs :