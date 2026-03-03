Apple lève le voile sur M5 Pro et M5 Max, les puces qui équipent les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Les deux puces inaugurent la nouvelle architecture Fusion qui combine deux puces gravées en 3 nm de troisième génération en un seul système sur puce (SoC), reliées par une interconnexion à haute bande passante et faible latence. Chacune intègre un CPU (processeur) de 18 cœurs et un GPU (partie graphique) évolutif nouvelle génération avec un accélérateur neuronal par cœur de GPU, un Neural Engine de 16 cœurs, un moteur médias, un contrôleur de mémoire unifiée et des ports Thunderbolt 5, chacun piloté par son propre contrôleur directement sur la puce.

Le CPU est commun aux deux puces : 6 super cœurs, présentés par Apple comme les cœurs CPU les plus rapides du monde (issus du cœur de performance de la puce M5, rebaptisé super cœur sur l’ensemble des produits M5), et 12 nouveaux cœurs de performance optimisés pour le multithreading économe en énergie. Ensemble, ils livrent des performances multithreads jusqu’à 2,5 fois supérieures à celles des M1 Pro et M1 Max. Le GPU hérite du moteur de ray tracing de troisième génération et des cœurs shader améliorés avec le cache dynamique de deuxième génération et le mesh shading à accélération matérielle. Sur les tâches IA, la puissance de calcul du GPU de pointe dépasse de plus de quatre fois celle de la génération M4.

M5 Pro : jusqu’à 64 Go de RAM et GPU 20 cœurs pour les tâches complexes

La puce M5 Pro cible les modélisateurs de données, concepteurs sonores en post-production et utilisateurs pro qui ont besoin d’un solide équilibre entre puissance CPU, GPU et mémoire. Elle associe le CPU 18 cœurs à un GPU jusqu’à 20 cœurs, soit quatre cœurs CPU supplémentaires par rapport à la puce M4 Pro, ce qui se traduit par des performances multithreads jusqu’à 30 % plus élevées. La mémoire unifiée monte jusqu’à 64 Go avec une bande passante de 307 Go/s.

Les performances graphiques progressent de 20 % par rapport à la puce M4 Pro (et 2,2 fois par rapport à la puce M1 Pro), et jusqu’à 35 % dans les applications utilisant le ray tracing. Sur les tâches IA, la puce M5 Pro livre une puissance de calcul GPU de pointe plus de quatre fois supérieure à la M4 Pro et plus de six fois supérieure à la M1 Pro.

M5 Max : jusqu’à 128 Go de RAM et GPU 40 cœurs

La puce M5 Max double le nombre de cœurs GPU de la puce M5 Pro pour atteindre jusqu’à 40 cœurs et s’adresse aux animateurs 3D, développeurs d’applications et chercheurs IA qui exigent la bande passante mémoire maximale. La mémoire unifiée monte jusqu’à 128 Go à 614 Go/s, soit deux fois la bande passante de la M5 Pro, pour traiter des scènes 3D complexes, des jeux de données volumineux ou des LLM nécessitant une génération de tokens intensive. Les performances CPU multithreads progressent de 15 % par rapport à la M4 Max.

Graphiquement, la puce M5 Max affiche des performances 20 % supérieures à la M4 Max (2,2 fois par rapport à la M1 Max), et jusqu’à 30 % d’amélioration dans les applications utilisant le ray tracing. Sur les tâches IA, la puissance de calcul GPU de pointe dépasse de plus de quatre fois celle de la M4 Max et de plus de six fois celle de la M1 Max.

Les deux puces partagent également le Neural Engine de 16 cœurs avec une connexion mémoire à bande passante élevée pour Apple Intelligence, le moteur médias avec accélération matérielle pour les codecs H.264 et HEVC, le décodage AV1 et les codecs ProRes, ainsi que la prise en charge du Memory Integrity Enforcement (MIE), la protection mémoire permanente qui ne pèse pas sur les performances.