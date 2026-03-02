C’est reparti pour les grosses bestioles du Monsterverse ! Apple TV vient de démarrer la saison 2 de sa série de S.F ultra spectaculaire, avec un premier épidode disponible sur le service (les épisodes suivants seront disponibles à raison d’un chaque vendredi).

Toujours plus gros… toujours mieux ?

Toujours plus gros, avec de nouveaux monstres toujours plus imposants et impressionnants, telle semble être la devise de Monarch Legacy of Monsters saison 2, une série qui reste, faut-il le préciser, ce qui se fait mieux dans le Monsterverse (on est très au dessus des bouses cinématographiques). Le pitch : « La saison 2 reprend alors que le destin de Monarch – et du monde – est en jeu. Cette saga dramatique révèle des secrets enfouis qui réunissent nos héros (ainsi que des personnages méchants) sur l’île du Crâne de King Kong, et dans un nouveau village mystérieux où un titan mythique surgit de la mer. Le passé a des répercussions sur le présent, et brouille les liens unissant famille, amis et ennemis, le tout sur fond de menace d’évènement titanesque. »

Bref, la « retenue » de la première saison laisse cette fois la place à une avalanche de scènes avec les gros monstres. Les spectateurs qui regrettaient le faible nombre de séquences badass de la saison 1 devraient cette fois en avoir pour leur abonnement…

Un casting de haut vol

Si le scénario semble donc tenir la route, les effets spéciaux devraient rester absolument impeccables, du niveau là encore (si ce n’est mieux) que ce que l’on peut voir dans les adaptations cinéma du Monsterverse. Quant au casting, le duo père fils Kurt Russel/Wyatt Russel occupe toujours la tête d’affiche, bien entourés par Anna Sawai, Ren Watabe, Joe Tippett, Kiersey Clemons, Mari Yamamoto. etc.

Le premier épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters est disponible sur Apple TV.