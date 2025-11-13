Les amateurs de (très) gros monstres devraient apprécier : Apple TV vient en effet de confirmer le retour de sa série Monarch: Legacy of Monsters. La saison 2 sera donc diffusée sur la plateforme d’Apple à partir du vendredi 27 février 2026. Après un premier épisode inaugural, les nouveaux chapitres seront diffusés chaque semaine jusqu’au 1er mai.

Portée par Kurt Russell et son fils Wyatt Russell, la série s’inscrit dans le célèbre MonsterVerse initié par Legendary Pictures, aux côtés des films Godzilla et Kong: Skull Island. La première saison avait globalement séduit les critiques et les spectateurs grâce à ses séquences d’action spectaculaires.

Une intrigue plus sombre et des révélations explosives

Cette nouvelle saison promet d’élever encore les enjeux : le sort de l’organisation secrète Monarch et celui du monde entier sont désormais menacés. L’histoire se déplace entre les ruines de Skull Island et un mystérieux village côtier où un nouveau Titan mythique émerge des profondeurs (le Kraken à priori si l’on s’en tient au trailer). Les secrets du passé refont surface, tissant des liens complexes entre héros et ennemis, tandis qu’une crise mondiale se profile à l’horizon. Le trailer montre aussi l’arrivée de King Kong dans le récit, ce qui présage déjà de bastons mémorables entre les grosses bestioles.