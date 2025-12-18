Dans les heures qui ont suivi l’annonce d’Apple que les utilisateurs d’iPhone au Japon ont désormais le droit aux boutiques d’applications tierces, voilà qu’AltStore PAL fait ses débuts sur place. Cette alternative à l’App Store est déjà disponible en Europe.

Disponibilité d’AltStore PAL au Japon

Pour rappel, AltStore PAL est déjà une réalité dans les pays de l’Union européenne grâce au DMA. Ce règlement oblige les géants de la tech, dont Apple, à proposer davantage de concurrence. Dans le cas d’iOS, Apple a dû autoriser les boutiques d’applications alternatives et ne plus forcer les utilisateurs à passer par l’App Store pour télécharger une app.

L’idée ici est de passer par un App Store alternatif afin notamment d’avoir moins de restrictions que celui d’Apple. En Europe par exemple, une application pornographique existe sur AltStore PAL, alors que ce n’est même pas envisageable sur l’App Store d’Apple. Néanmoins, elle ne sera pas disponible au Japon parce que les règles du pays sont différentes de celles du DMA européen.

Pour télécharger AltStore PAL, il faut se rendre à l’adresse altstore.io/download depuis son iPhone. Dans le cas du Japon, il est nécessaire d’avoir au moins iOS 26.2 comme système d’exploitation. En Europe, c’est iOS 17.4 qui est nécessaire au minimum.

Pour célébrer le lancement d’AltStore PAL au Japon, les utilisateurs japonais ont le droit à un mois gratuit pour l’accès Patreon du service. Cela permet d’avoir certaines fonctionnalités, comme la version bêta de l’émulateur Delta.

Apple garde un certain contrôle

Il est bon de préciser qu’Apple doit malgré tout valider la notarisation d’une application pour qu’elle puisse être disponible sur les App Store alternatifs. Cela implique de vérifier qu’il n’y a pas de virus et d’autres éléments. Mais les développeurs ont plus de libertés concernant le contenu même des applications. Les boutiques alternatives peuvent par exemple autoriser une application qui ne respecte pas certaines règles de l’App Store d’Apple.