Une collection d’objets ayant appartenu à Steve Jobs et liés aux débuts d’Apple est actuellement proposée lors d’une vente en ligne organisée par RR Auction. Cette enchère, qui se clôturera le 30 janvier, offre aux collectionneurs l’opportunité d’acquérir des pièces allant du mobilier personnel du cofondateur d’Apple à des composants informatiques.

Plusieurs objets de Steve Jobs sont aux enchères

Parmi les lots figure le tout premier prototype connu de l’Apple-1. Les enchères pour ce modèle débutent à 50 000 dollars, mais les estimations prévoient un prix final dépassant le demi-million de dollars.

Un autre document fondateur est également disponible : le premier chèque jamais émis par Apple. Signé par Steve Jobs et Steve Wozniak, ce chèque de 500 dollars était destiné à Howard Cantin, le concepteur du circuit imprimé de l’Apple-1. Pour l’anecdote, Steve Jobs avait proposé à Howard Cantin de choisir entre ce paiement immédiat ou des actions Apple (AAPL), une offre que l’ingénieur avait déclinée au profit du chèque. Les enchères pour ce chèque débutent à 25 000 dollars et pourraient atteindre des sommets.

Le demi-frère de Steve Jobs disperse des souvenirs

Une grande partie de ces objets personnels provient de John Chovanec, le demi-frère de Steve Jobs. Il a récupéré le contenu de la chambre d’enfance du cofondateur d’Apple, située dans la maison au célèbre garage où les premiers ordinateurs ont été assemblés. John Chovanec se souvient notamment d’un moment marquant où Steve Jobs l’avait emmené dans cette chambre pour lui faire une démonstration d’un des premiers Macintosh et lui raconter son fonctionnement.

Grâce à cette provenance familiale, la vente inclut des éléments surprenants :

Le bureau utilisé par Steve Jobs dans le fameux garage (mise à prix dès 5 000 dollars).

Ses nœuds papillon de lycée.

Des affiches lui ayant appartenu personnellement (mise à prix dès 200 dollars).

Des composants techniques obscurs comme un dissipateur thermique d’Apple-1 ou un câble, valorisés par leur appartenance au créateur de la marque.

Si les pièces majeures atteignent des sommets, la vente propose également un large éventail de souvenirs Apple généraux avec des mises à prix débutant à 100 dollars. Certains objets semblent même sous-évalués au regard de leur histoire. C’est le cas d’un boîtier en bois pour Apple-1 du Byte Shop, propriété personnelle de Steve Jobs, dont l’enchère commence à 500 dollars pour une estimation de 5 000 dollars.