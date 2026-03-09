Les nouveaux HomePod mini et Apple TV 4K rejoignent la liste des appareils qu’Apple retient en raison des retards persistants de Siri IA, selon Bloomberg. Absents des annonces de la semaine dernière (où l’iPhone 17e et le MacBook Neo ont notamment été présentés), leur lancement est désormais conditionné à la finalisation du nouvel assistant vocal.

Les rumeurs sur les nouveaux modèles du HomePod mini et de l’Apple TV 4K circulent depuis 2024. Bloomberg avait annoncé à plusieurs reprises en 2025 qu’Apple visait un lancement avant la fin de l’année. Rien n’a été présenté. Le schéma se répète en 2026 : les appareils existent, mais le logiciel n’est pas prêt à cause des retards avec Siri IA.

Le retard de Siri IA cause plusieurs reports

Apple visait iOS 26.4 pour proposer Siri IA qui s’appuie sur Apple Intelligence. La mise à jour est disponible, mais le nouvel assistant n’est toujours pas là parce qu’il ne fonctionne pas encore de manière fiable. iOS 26.5 devient la potentielle version accueillant Siri IA, puis directement iOS 27. Une sortie partielle de certaines fonctionnalités avec iOS 26.5 reste possible, mais cela ne suffirait pas pour proposer les nouveaux HomePod mini et Apple TV parce qu’ils nécessitent la version complète de l’assistant. Apple espère que cette version sera prête avec iOS 27 et les iPhone 18 Pro en septembre.

C’est précisément parce que ces deux appareils sont conçus autour de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle qu’ils ne peuvent pas sortir sans Siri IA. Les lancer dans l’état actuel reviendrait à commercialiser des produits dont la valeur ajoutée est tout simplement absente.

À noter que le retard de Siri IA a également un impact sur la sortie du HomePad, à savoir l’écran connecté d’Apple. Il est reporté à septembre.

Quelques améliorations pour les Apple TV 4K et HomePod mini

L’Apple TV 4K n’a pas été mise à jour depuis 2022. La version en préparation ne bouleversera pas le design, mais représentera un bond générationnel côté puce : elle adopterait la A17 Pro, déjà présente dans l’iPhone 15 Pro, ainsi que la puce réseau N1 d’Apple. Aucune refonte extérieure n’est prévue.

L’A17 Pro n’est pas un choix anodin. C’est la première puce d’Apple compatible avec Apple Intelligence, ce qui en fait le seuil minimal pour intégrer les nouvelles fonctionnalités de Siri. N1, la puce réseau maison d’Apple déjà disponible sur d’autres produits, compléterait la mise à jour sous le capot.

Pour sa part, la mise à jour du HomePod mini s’annonce plus « importante ». Elle embarquerait une puce issue de l’Apple Watch pour le traitement principal, la puce N1 pour la connectivité et une version actualisée de la puce UWB (ultra wideband) pour la localisation précise et les interactions avec d’autres appareils Apple à proximité. À voir également si Apple mettra à jour son grand HomePod.