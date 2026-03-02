Apple vient proposer au téléchargement la bêta 3 (build 23E5223f) d’iOS 26.4 sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente version et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 3 pour iOS 26.4 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés de la bêta 3 par rapport à la précédente version. Cette dernière en comprenait quelques-unes. Apple avait entamé la phase de test du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. La bêta 1 se focalisait seulement sur le chiffrement du RCS entre iPhone. De plus, une nouvelle option apparaît au niveau de la section Accessibilité, permettant de réduire les effets de surbrillance. Aussi, plusieurs menus du centre de contrôle apparaissent maintenant avec le fond sombre quand iOS a le mode sombre activé. La liste complète des nouveautés est à retrouver sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir apparaître la bêta 3 d’iOS 26.4. Il suffira alors de lancer le téléchargement et procéder à son installation. Apple a déjà dit que la version finale sera disponible au printemps, sans date précise pour le moment.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 3 de watchOS 26.4 (build 23T5226e) sur Apple Watch, de tvOS 26.4 (build 23L5224d) sur Apple TV et de visionOS 26.4 (build 23O5225f) sur Apple Vision Pro. Là encore, c’est d’abord disponible pour les développeurs.