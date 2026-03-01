Apple a décidé de fermer ses cinq Apple Store aux Émirats arabes unis, avec trois boutiques à Abou Dabi et deux autres à Dubaï. Cela s’explique par les tensions en cours au Moyen-Orient, après les missiles et drones d’origine iranienne qui ont visé plusieurs pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis.

Les Apple Store ferment après le conflit au Moyen-Orient

La fermeture des Apple Store sur place commencent aujourd’hui et sera une réalité jusqu’au 3 mars. Mais si la situation continue d’empirer, alors il y aura un prolongement de la fermeture.

Cette fermeture intervient après une demande des Émirats arabes unis. Le ministère des Ressources humaines a publié un message indiquant :

Le ministère des Ressources humaines recommande aux établissements du secteur privé du pays de prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence de travailleurs dans les espaces ouverts, à l’exception des fonctions vitales et essentielles qui nécessitent une présence physique, et de mettre en place des modalités du télétravail dans la mesure du possible.

Depuis quelques jours, le Moyen-Orient est plongé dans une escalade majeure : après une vaste offensive aérienne israélo-américaine en Iran qui a notamment entraîné la mort du guide suprême Ali Khamenei, l’Iran a riposté en lançant une pluie de missiles et de drones contre Israël et plusieurs monarchies du Golfe, dont les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, l’Arabie saoudite et Oman, visant surtout des bases accueillant des forces américaines mais touchant aussi des infrastructures civiles comme un hôtel et une partie de l’aéroport à Dubaï.