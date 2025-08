Apple a profité de son appel aux résultats du second trimestre pour annoncer l’ouverture cette année de nouveaux Apple Store en Inde et aux Émirats arabes unis (EAU). Le CEO Tim Cook a confirmé cette expansion internationale sans toutefois dévoiler les dates précises des inaugurations. Après les boutiques de Mumbai (BKC) et Delhi (Saket) ouvertes en 2023, Apple prévoit d’ouvrir en Inde quatre nouvelles adresses, à Bengaluru, Mumbai (Borivali), Pune et Noida, dont celle de Borivali qui a été récemment confirmée via un bail (sur 10 ans et 10 mois) pour une surface de plus de 1115 mètres carrés.

Concernant les Emirats Arabes Unis, Apple s’apprête à y ouvrir son cinquième Apple Store, cette fois dans la ville d’Al Ain où une boutique est en préparation depuis début 2024. Ce déploiement marque un renforcement stratégique de sa présence au Moyen‑Orient, après le lancement de son Apple Store en ligne en Arabie saoudite plus tôt cette année. Cette expansion suit également une croissance record des revenus d’Apple en Inde durant le second trimestre, une croissance soutenue par une forte demande sur ses différentes gammes de produits et services.