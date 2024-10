Après une bataille administrative de longue et haute lutte, Apple a ouvert en 2023 ses deux premiers Apple Store en Inde, à Mumbai et à New Delhi. La croissance des ventes d’iPhone et d’autres appareils dans le pays a donné des idées d’expansion à Apple : la firme de Cupertino annonce en effet qu’elle prévoit d’ouvrir de nouveaux Apple Store à Bengaluru, Pune, Delhi-NCR et Mumbai : « Nous sommes ravis de développer nos équipes alors que nous prévoyons d’ouvrir plus de magasins en Inde, car nous sommes inspirés par la créativité et la passion de nos clients dans ce pays, » a ainsi déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente senior du retail chez Apple, dans un communiqué. « Nous avons hâte qu’ils aient encore plus d’opportunités de découvrir et d’acheter nos produits et services incroyables, et d’interagir avec les membres extraordinaires et compétents de notre équipe. » Aucune date ou année d’ouverture n’est encore précisée à ce stade.

Tim Cook, devant les portes de l’Apple Store de Mumbai

Plus que jamais donc, l’Inde semble être devenue le nouveau pôle d’attractivité pour Apple. Au delà des Apple Store, Apple continue de délocaliser son appareil de production de la Chine vers l’Inde, à un rythme cependant moins rapide que ce qui était initialement prévu. 10 à 15% de la production totale d’iPhone sort d’usines indiennes appartenant aux principaux fournisseurs d’Apple, et les ventes d’iPhone elles-mêmes flirtent désormais avec la barre des 10% de parts de marché dans le pays. Le chiffre d’affaires d’Apple en Inde a augmenté de 42% en 2023 pour atteindre 8,7 milliards de dollars.