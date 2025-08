Cast majoritairement polynésien, scènes épiques et dignes du film à gros budgets, background historique, Chief of War est bien parti pour être la nouvelle série phénomène d’Apple TV+. La trame principale de la série est historique : « Chief of War retrace l’épopée sans précédent de l’unification et de la colonisation d’Hawaï au tournant du XVIIIe siècle. » Ce projet pharaonique a été porté à bout de bras Jason Momoa, co-producteur exécutif de la série mais aussi co-scénariste, co-réalisateur et bien sûr acteur principal. Le reste de la distribution comprend Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, la nouvelle venue Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka et Te Kohe Tuhaka.



Le premier trailer dévoilait des scènes d’une puissance épique encore jamais vue sur la plateforme de streaming d’Apple, des scènes parfaitement mise en scène par le tandem Jason Momoa/Thomas Pa‘a Sibbett. Si toute la sérier est de cet acabit, alors Apple TV+ aura forcément un « banger » de plus dans son catalogue. A noter qu’il s’agit de la seconde participation de Jason Momoa dans une production Apple TV+ après l’excellente série See. Les deux premiers épisodes de Chief of War sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.