Apple TV+ vient de dévoiler la toute première image de Chief of War, un drame historique avec Jason Momoa en vedette, l’acteur étant aussi scénariste et producteur sur la série. Les évènements racontés par Chief at War se déroulent à Hawaï au XVIIIe siècle : la série en neuf épisodes suit le guerrier Ka‘iana dans sa quête pour unifier les îles Hawaï avant la colonisation occidentale. Avec un casting principalement polynésien, dont Temuera Morrison, Cliff Curtis et Luciane Buchanan, la série offre une perspective unique sur cette période historique charnière d’une région du monde encore très peu racontée.

Véritable projet passion pour Momoa et son co-créateur Thomas Pa‘a Sibbett, Chief of War est produit par FIFTH SEASON et Chernin Entertainment, Doug Jung ayant été choisi comme showrunner. Justin Chon réalise les deux premiers épisodes, tandis que Momoa dirige le final (dernier épisode de la saison). On notera que cette nouvelle série fait suite à See, une autre production Apple TV+ largement portée là encore par Jason Momoa. Chief of War sera diffusée mondialement sur Apple TV+ à partir du 1er août 2025 et l’intégralité de la saison sera disponible au visionnage le 19 septembre.