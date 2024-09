Grosse production française, la série La Maison vient de débarquer sur le service de streaming d’Apple. Casting trois étoiles (Lambert Wilson, Carole Bouquet, Amira Casar), producteur de renom (Alex Berger, à qui l’on doit Le Bureau des Légendes), et surtout ici, de vraies ambitions dramatiques comme en témoigne le pitch de la série : « La haute-couture côtoie le drame dans les coulisses d’une célèbre maison centenaire. Dirigée par une dynastie en plein scandale et forcée à se réinventer après la diffusion d’une vidéo impliquant le créateur star Vincent Ledu (Lambert Wilson), la maison de haute-couture de sa famille ne tient plus qu’à un fil. Perle Foster (Amira Casar), ancienne muse de Vincent et aujourd’hui encore dans son ombre, s’allie à Paloma Castel (Zita Hanrot), issue d’une nouvelle génération de stylistes visionnaires, afin de sauver et de réinventer la Maison LEDU. Profitant de la chute de Vincent, Diane Rovel (Carole Bouquet), la directrice sans pitié du puissant groupe de luxe Rovel, passe à l’offensive pour accomplir son rêve: s’emparer de la Maison LEDU. Dans sa quête, tous les coups sont permis car il s’agit surtout d’assouvir sa vengeance. »



Les deux premiers épisodes de La Maison sont immédiatement disponibles sur Apple TV+, suivis par un épisode supplémentaire chaque vendredi.