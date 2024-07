La série Before était en arrêt suite à la grande grève des acteurs et des scénaristes d’Hollywood, mais il semble bien que tout soit rentré dans l’ordre depuis. Apple TV+ nous offre en effet un premier aperçu de ce thriller psychologique avec en vedette l’acteur Billy Crystal (Quand Harry rencontre Sally). Ce dernier est aussi producteur sur la série, tout comme Eric Roth et la showrunner Sarah Thorp.

Aux côtés de Billy Crystal, on retrouve Judith Light, Tony Awards (« Transparent »), Jacobi Jupe (« Peter Pan & Wendy »), Rosie Perez (« The Flight Attendant »), Maria Dizzia (« Orange Is the New Black ») ou bien encore Ava Lalezarzadeh (« In the Garden of Tulips »). Du beau monde donc. Before raconte l’histoire de Eli (Billy Crystal), un psychiatre pour enfants qui, après avoir récemment perdu sa femme Lynn (Judith Light), rencontre un jeune garçon à la psychologie troublée. Ce dernier, du nom de Noah (Jacobi Jupe), semble avoir un lien étrange avec le passé d’Eli. Before sera diffusée sur Apple TV+ le vendredi 25 octobre, les deux premiers épisodes étant disponibles à cette date (les suivants seront diffusés chaque vendredi). La série sera visible dans son intégralité le 20 décembre.