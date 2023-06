Apple TV+ n’échappe pas à la grève des scénaristes aux États-Unis, avec sa série Before qui est à l’arrêt. Elle reprendra lorsque la grève sera terminée, selon Deadline.

Before sera une série d’une saison portée par Billy Crystal, notamment connu pour ses rôles dans les films Deux flics à Chicago, Quand Harry rencontre Sally et Mafia Blues.

La série, dont le tournage avait lieu dans le New Jersey, a été temporairement interrompue par la grève, notamment le 1er juin, selon un tweet (depuis effacé) de Lisa Takeuchi Cullen, vice-présidente de la Writers Guild of America, un syndicat représentant les écrivains du cinéma, de la télévision, de la radio, de l’information et des médias en ligne. Environ cinq épisodes ont pu être tournés.

Dans Before, Billy Crystal joue le rôle d’Eli, un pédopsychiatre qui vient de perdre sa femme et qui rencontre un jeune garçon perturbé. Billy Crystal est également producteur exécutif de la série, écrite par Sarah Thorp et réalisée par Adam Bernstein. Sarah Thorp, Adam Bernstein, Jet Wilkinson et Eric Roth sont aussi des producteurs exécutifs.

Il n’est pour le moment pas possible de dire quand la grève des scénaristes sera terminée.

Une autre série Apple TV+ a été concernée par la grève. Et pour le coup, ça va plus loin. Il s’agit de Metropolis par Sam Esmail, le créateur de Mr. Robot, qui a été tout simplement annulée. « Les coûts élevés et l’incertitude liée à la grève en cours ont conduit à cette décision difficile », a déclaré a déclaré un responsable d’Universal Content Productions (UCP), qui s’occupait de la série pour Apple TV+.