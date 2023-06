La série Metropolis par Sam Esmail, le créateur de Mr. Robot, ne verra finalement pas le jour sur Apple TV+, puisqu’elle a été annulée. Elle avait été annoncée pour la première fois en mars 2022. Le tournage devait créer 4 000 emplois en Australie.

Selon Deadline, la série, qui était en préparation en Australie, s’est définitivement arrêtée. L’équipe vient d’être informée que l’ambitieux projet n’ira pas de l’avant avec le tournage, qui devait débuter pendant l’été.

« Les coûts élevés et l’incertitude liée à la grève en cours ont conduit à cette décision difficile », a déclaré un responsable d’Universal Content Productions (UCP), qui s’occupait de la série Metropolis pour Apple TV+. La grève en cours évoquée concerne celle des scénaristes aux États-Unis.

Metropolis était incertaine depuis sept semaines maintenant. Les versions préliminaires des scénarios de la série à grande échelle et à effets spéciaux n’ayant pas été achevées avant le début de la grève des scénaristes le 2 mai, l’établissement des budgets et d’autres éléments clés de la préproduction ont été retardés. Côté casting, on devait retrouver Briana Middleton dans le rôle principal et Lindy Booth pour un rôle important.

La série devait être un nouveau drame inspiré de l’œuvre de science-fiction éminente de Fritz Lang du même nom, qui a vu le jour en 1927. Alors que l’élite riche de la ville mène une vie somptueuse de confort et d’aisance dans des penthouses et des jardins d’agrément, des dizaines d’ouvriers travaillent sur des machines dangereuses dans les entrailles de la ville pour que tout fonctionne. Freder Fredersen, le fils de l’homme le plus puissant de Metropolis, a une prise de conscience après avoir rencontré une jeune ouvrière nommée Maria et assisté à la mort de plusieurs ouvriers dans un accident industriel.