Après Fondation, Apple TV+ s’apprête à mettre en images (et en série) une autre oeuvre culte de la S.F à savoir le monumental Metropolis que Fritz Lang a réalisé en 1927. Metropolis, la série, sera mise en boîte par Sam Esmail, à qui l’on doit les excellents Mr. Robot et Gaslit, et produite par NBCUniversal pour le compte d’Apple.

On apprend aujourd’hui que le tournage devrait mobiliser un nombre considérable de personnes. Ainsi, près de 4000 habitants de l’état de Victoria (Australie) seront recrutés pour la durée du tournage. Le volet financier est tout aussi important puisque les autorités de Victoria estiment que ce tournage rapportera 310 millions de dollars à l’état.

Si Victoria a été choisie par la production, c’est aussi parce que cet état australien dispose de l’un des plus gros écrans LEDs du monde, un écran qui permet d’afficher des décors 3D hyper réalistes au second plan, les acteurs étant placés juste devant l’immense panneau LED. Cette technologie a déjà été utilisée pour certaines scènes de la série Disney+ le Mandalorien.