Une nouvelle série Apple TV+ est annoncée, il s’agit de Metropolis. C’est Sam Esmail, le créateur de la série Mr. Robot, qui s’occupe de ce projet qui n’a pas encore de date de sortie.

Une série Metropolis va voir le jour sur Apple TV+

La série est un nouveau drame inspiré de l’œuvre de science-fiction éminente de Fritz Lang du même nom, qui a vu le jour en 1927. Alors que l’élite riche de la ville mène une vie somptueuse de confort et d’aisance dans des penthouses et des jardins d’agrément, des dizaines d’ouvriers travaillent sur des machines dangereuses dans les entrailles de la ville pour que tout fonctionne. Freder Fredersen, le fils de l’homme le plus puissant de Metropolis, a une prise de conscience après avoir rencontré une jeune ouvrière nommée Maria et assisté à la mort de plusieurs ouvriers dans un accident industriel.

Sam Esmail fera office de scénariste, réalisateur, producteur exécutif et showrunner sur Metropolis sur Apple TV+. Sam Esmail et Chad Hamilton seront producteurs exécutifs via Esmail Corp. UCP est le studio en charge. Esmail Corp est actuellement sous un accord global avec le studio.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur le casting, la date de sortie ou encore le nombre d’épisodes. Il n’y a pas non plus d’images. On peut donc imaginer que le projet en est encore à ses débuts et une disponibilité en 2022 serait surprenante, sauf éventuellement à la fin de l’année.