On ne peut vraiment pas dire que Steam ait été jusqu’ici un bon élève sur Mac. Il y a quelques heures encore, le client macOS de Steam se lançait uniquement sous Rosetta, l’application n’ayant pas été mise à jour pour une compatibilité native avec les puces Apple Silicon (M1, M2, M3, M4). Même si le jeu vidéo n’est clairement pas le point fort du Mac c(est peu de le dire), cette absence de compatibilité frôlait quand même le scandale.

Tout arrive cependant, et un premier pas vient d’être fait dans la bonne direction : le client Steam prend cette fois en charge les puces Apple Silicon… mais uniquement avec la version bêta du logiciel. La version finale est en effet toujours celle créée initialement pour les Mac Intel. L’utilisateur peut toutefois activer l’accès aux bêtas dans les paramètres de l’app et redémarrer le client Steam pour enfin bénéficier de la compatibilité native. Les premiers retours indiquent que le client démarre désormais nettement plus rapidement, ce qui est la moindre des choses. Ne reste plus aux éditeurs/studios qu’à sortir plus fréquemment des versions Mac de leurs jeux, et ce sera (presque) parfait…