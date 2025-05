Les joueurs Mac pourront bientôt revivre la gloire de l’Empire romain le 29 mai prochain avec la réédition de Total War: Rome II, désormais compatible nativement avec les puces Apple Silicon et les Mac Intel les plus récents. Sorti en 2013, Total War: Rome II mêle stratégie au tour par tour et batailles en temps réel dans le contexte historique de l’ascension de la Rome antique. Bien que le lancement du jeu ait été entaché de problèmes techniques, l’édition Emperor de 2014 a apporté des améliorations majeures et de nouveaux contenus qui servent d’ailleurs de base à cette nouvelle version. Cette réédition remplace la version macOS 32 bits, devenue inutilisable depuis macOS Catalina. Ceux qui s’étaint déjà procurés le jeu sur Steam et le Mac App Store recevront gratuitement la mise à jour.

Outre les améliorations techniques, cette réédition propose dix packs de contenus téléchargeables, comprenant cinq extensions de campagne et cinq packs de cultures, dont Empire Divided et Desert Kingdoms. Ces ajouts enrichissent la portée historique du jeu avec de nouvelles factions et scénarios. Les joueurs pourront diriger l’une des 28 factions disponibles dans la grande campagne, en gérant économie, diplomatie et expansion militaire. On notera qu’assez récemment, Feral Interactive a aussi mis à jour Company of Heroes pour assurer la compatibilité avec les puces Apple Silicon.