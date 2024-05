Les gros AAA mettent souvent du temps à arriver sur les Mac d’Apple… quand ils arrivent. Mais pas cette fois donc : Ubisoft a dévoilé il y a quelques heures le premier trailer cinématique d’Assassin’s Creed Shadows, le prochain opus de la célèbre franchise, et a précisé que le jeu sortirait le 15 novembre prochain sur les plateformes PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC et donc… les Mac. Puissance oblige, il faudra nécessairement disposer d’un Mac équipé d’une puce Apple Silicon (M1, M2, M3 et demain M4) pour en profiter. Pour rappel, Assassin’s Creed Shadows situe son action dans le Japon féodal et le joueur dirigera les pas du légendaire samouraï noir Yasuke et/ou de la ninja Naoe. Chaque protagoniste aura son arme fétiche et donc son gameplay spécifique, soit un ninjato (lame de poignet) et un kusarigama pour Naoe, et un katana pour Yasuke.

Ubisoft Québec est en charge de cette nouvelle production ambitieuse, une production qui se rajoute à une longue liste de projets Assassin’s Creed, comme Assassin’s Creed Jade (un jeu mobile dont l’action se situe à l’époque de la dynastie chinoise des Qin), et le très mystérieux Assassin’s Creed Codename: Hexe.