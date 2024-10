Premier jeu vidéo à avoir remporté un Hugo Awards, Hades est tout simplement un chef d’œuvre. Déjà disponible en accès anticipé sur PC, Hades 2 (largement aussi bon que son ainé) arrive à son tour en version anticipée sur les Mac dotés d’une puce Apple Silicon (M1 et au delà) ! A noter qu’il était déjà possible de faire tourner Hades II sur Mac depuis le mois de mai, mais la manœuvre relevait alors de la bidouille et surtout le jeu ne tournait pas nativement sur les machines Apple Silicon.

Cette compatibilité Mac n’est que l’une des nombreuses nouveautés de cette première mise à jour majeure, appelée d’ailleurs « mise à jour olympique ». Cette dernière ajoute notamment une nouvelle région dans les montagnes de l’Olympe avec des heures de nouveaux dialogues et deux nouveaux alliés mystérieux, une nouvelle arme principale, deux compagnons animaux et de nombreux objets cosmétiques pour la zone centrale du jeu, Crossroads. En outre, une carte du monde a été ajoutée, ainsi que plusieurs améliorations de gameplay telles que des attaques plus rapides, des mouvements spéciaux, un dash plus réactif et une visée améliorée. Autant dire que le studio ne perd pas son temps et profite de l’accès anticipé pour améliorer sensiblement son titre. Hades II promet vraiment d’être le nouveau « banger » de 2025.