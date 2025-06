La 5G+ (5G SA) est disponible depuis quelques jours sur les iPhone en France. Cela concerne Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile. Mais voilà qu’elle a déjà disparu avec la première bêta d’iOS 26.

Plus de 5G SA sur iPhone… pour le moment

La 5G+ (5G SA) est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G — tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.

Aussi bien Orange que Free Mobile et Bouygues Telecom l’ont proposée le 6 juin en début de soirée. Cela passait par la mise à jour opérateur 64.1. Mais avec la première bêta d’iOS 26, on retrouve la mise à jour opérateur 64.5.5 et celle-ci, bien que plus récente, ne propose plus les options pour activer la 5G+ (5G SA).

Il faut normalement se rendre dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données. Ici, il faut activer « 5G SA » pour profiter du meilleur réseau. Aussi, il est possible d’activer « Voix sur 5G Standalone ». Mais avec iOS 26, ces options ont disparu.

On peut se douter qu’il s’agit d’un simple bug et que cela reviendra avec une future mise à jour opérateur. Aussi, il est possible que les opérateurs français aient besoin de faire de tests avec les iPhone tournant avec la bêta d’iOS 26 avant de proposer la meilleure 5G. En tout cas, cela fonctionne toujours pour ceux qui ont iOS 18.