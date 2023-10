Apple a proposé la première bêta d’iOS 17.2 sur iPhone, mais celle-ci pose un problème pour les clients de Free Mobile en ce qui concerne les SMS. En effet, ils ne sont plus en mesure d’en envoyer. Ils peuvent par contre continuer à les recevoir.

Comme l’indique Tiino-X83 sur X (ex-Twitter), iOS 17.2 a changé le comportement de l’IMS (IP Multimedia Subsystems), à savoir une architecture standardisée utilisée par les opérateurs de téléphonie. Avec la nouvelle mise à jour, l’IMS intègre les SMS, en plus des appels. Cela signifie que les SMS passent en 4G et via le Wi-Fi. Problème : Free Mobile ne propose pas le support de l’envoi de SMS en 4G. Même si vous êtes connecté en 4G, l’envoi de SMS chez Free Mobile passe en 2G ou 3G.

🚨 Abonnés Free Mobile, n’installez pas la mise à jour Beta d’iOS 17.2 ! 🚨 Les SMS ne peuvent plus être envoyés ni reçus. Je pense que c’est dû à l’IMS qui intègre désormais les SMS (SMS Wi-Fi et SMS via 4G). J’ai contacté Free et j’attends leur réponse ! pic.twitter.com/U5syQmlNiB — Tiino-X83 (@TiinoX83) October 26, 2023

Sachant qu’iOS 17.2 semble forcer l’envoi de SMS en 4G ou en Wi-Fi, les clients de Free Mobile sont bloqués. Mais il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier est qu’il s’agit d’une bêta, des modifications peuvent donc voir le jour d’ici la version finale. Deuxièmement, vous pouvez activer la fonction Appels Wi-Fi (Réglages > Téléphone > Appels Wi-Fi) pour que les SMS passent par ce moyen. Le blocage sera par contre de retour une fois que vous serez uniquement connecté sur le réseau mobile de Free.

Est-ce que ce changement d’iOS 17.2 va pousser Free Mobile à faire des ajustements afin de supporter l’envoi de SMS en 4G ? Il faut dire que l’opérateur est en retard ici par rapport à ses concurrents. Ni Free Mobile ni Apple n’ont fait un commentaire pour le moment.