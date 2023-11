Plus de peur que de mal pour les clients de Free Mobile qui sont une nouvelle fois en mesure d’envoyer des SMS avec la bêta 2 d’iOS 17.2. Cette fonction était bloquée avec la première bêta qui a vu le jour il y a deux semaines.

Le problème d’origine est que la première bêta d’iOS 17.2 avait changé le comportement de l’IMS (IP Multimedia Subsystems), à savoir une architecture standardisée utilisée par les opérateurs de téléphonie. Avec la nouvelle mise à jour, l’IMS intègre les SMS, en plus des appels. Cela signifie que les SMS passent en 4G et via le Wi-Fi. Le souci est que Free Mobile ne propose pas le support de l’envoi de SMS en 4G. Même si vous êtes connecté en 4G, l’envoi de SMS chez Free Mobile passe en 2G ou 3G.

Une solution de secours était d’activer la fonction Appels Wi-Fi (Réglages > Téléphone > Appels Wi-Fi). Aujourd’hui, le blocage est de l’histoire ancienne grâce à la sortie de la bêta 2 d’iOS 17.2, comme l’a remarqué Tiino-X83.

Le bug concernant l’impossibilité d’envoyer des SMS avec Free Mobile est maintenant corrigé avec la bêta 2 d’iOS 17.2 ! https://t.co/7KAdkl7fz1 pic.twitter.com/AIHymXTfCe — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 9, 2023

La deuxième bêta d’iOS 17.2 est pour l’instant disponible auprès des développeurs. La bêta publique équivalente ne va pas tarder. Quant à la version finale, ce sera dans quelques semaines sans date précise pour le moment.