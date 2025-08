Verizon Wireless poursuit sa stratégie visant à rendre ses anciens forfaits 5G moins attractifs, principalement en supprimant certains avantages majeurs qui pouvaient encore retenir les abonnés. Après avoir déjà procédé à des hausses de prix, l’opérateur vient d’annoncer la fin prochaine de deux services très appréciés : l’accès gratuit à Apple Arcade et Google Play Pass, qui offraient une vaste sélection de jeux mobiles sur les plateformes d’Apple et de Google. Ces suppressions de services, qui concernent des forfaits dits « legacy », comme 5G Get More et 5G Play More, prendront effet le 22 septembre 2025 selon un email transmis aux abonnés et relayé par le site MacRumors.

Au-delà de cette date, les utilisateurs concernés devront assurer eux-mêmes le coût de ces services, Verizon cessant donc de les prendre en charge. Cette mesure pourrait pousser certains clients fidèles à migrer vers les nouveaux forfaits de l’opérateur, évidemment plus chers, ou bien alors à envisager un changement d’opérateur offrant encore des services similaires. La méthode est légale même si éthiquement assez contestable puisqu’il s’agit de pousser ses propres clients à se désabonner en dégradant progressivement leur offre.