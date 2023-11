Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 (build 21C5040g) d’iOS 17.2 sur iPhone et d’iPadOS 17.2 sur iPad. Elle débarque deux semaines après la première et concerne pour le moment les développeurs. La bêta publique équivalente ne va pas tarder.

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements. Mais la première bêta a apporté plusieurs nouveautés, notamment l’arrivée de l’application Journal d’Apple, qui n’est autre qu’un journal intime. Elle avait été annoncée pour la première fois en juin lors de la WWDC. On retrouve par ailleurs la possibilité de mettre la fonction Traduire au niveau du bouton Action de l’iPhone 15 Pro.

Du côté de l’application Musique, on a eu le droit aux playlists collaboratives. Vous pouvez inviter d’autres personnes pour créer des listes de lecture communes, avec chacun qui ajoute des musiques, modifie l’ordre et plus encore. On retrouve par ailleurs une playlist qui recense les musiques que vous avez mises en favoris. Toujours pour Apple Music, une nouvelle option concerne les utilisateurs qui ont le mode Concentration activé. Il est possible de désactiver la nouvelle option pour éviter que les chansons écoutées avec le mode activé aient un impact sur votre algorithme.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 2 d’iOS 17.2.

Apple propose dans le même temps la bêta 2 (build 23C5041e) de macOS 14.2 sur Mac, la bêta 2 (build 21S5342e) de watchOS 10.2 sur Apple Watch et la bêta 2 (build 21K5341f) de tvOS 17.2 sur Apple TV. Là encore, c’est à destination des développeurs.