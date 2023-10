Apple a proposé aujourd’hui la bêta 1 d’iOS 17.2 sur iPhone et d’iPadOS 17.2 sur iPad. Il y a plusieurs nouveautés au programme avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

– L’application Journal d’Apple est maintenant disponible. Il s’agit d’un journal intime qui avait été annoncé pour la première en juin lors de la WWDC 2023. Plus d’informations sont à retrouver dans cet article dédié.

– Une nouvelle action est disponible avec le bouton Action sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. Il est maintenant possible de maintenir le bouton appuyé pour traduire des mots ou phrases complètes.

– L’application Musique s’améliore en ce qui concerne Apple Music. On retrouve les playlists collaboratives. Vous pouvez inviter d’autres personnes pour créer des listes de lecture communes, avec chacun qui ajoute des musiques, modifie l’ordre et plus encore. On retrouve par ailleurs une playlist qui recense les musiques que vous avez mises en favoris.

– Toujours pour Apple Music, une nouvelle option concerne les utilisateurs qui ont le mode Concentration activé. Il est possible de désactiver la nouvelle option pour éviter que les chansons écoutées avec le mode activé aient un impact sur votre algorithme.

– Les applications Météo et Horloge ont le droit à de nouveaux widgets. Pour la météo par exemple, il est possible d’afficher différents types d’informations sur le temps.

– La vérification des clés de contact pour iMessage est maintenant disponible avec iOS 17.2. Avec la vérification de la clé de contact d’iMessage, les utilisateurs peuvent s’assurer qu’ils ne communiquent qu’avec les personnes qu’ils souhaitent. Apple a reconnu l’année dernière que ce système est surtout intéressant pour les personnes qui font face à des menaces numériques importantes. La société évoquait les journalistes, les défenseurs des droits humains et les membres du gouvernement.

– Pour l’application Messages, il est maintenant possible de réagir aux messages avec n’importe quel emoji ou autocollant. Il suffit de laisser son doigt appuyé sur un message puis choisir la nouvelle option.

Weirdly though… they cover up the text of the message instead of rendering underneath it? 🤔I really hope they tweak that.

On the plus side, it looks like it's backwards compatible just fine on older devices showing up like a regular sticker which is great pic.twitter.com/VR4UsU637C

— Charlie Chapman (@_chuckyc) October 26, 2023