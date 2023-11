Apple a proposé aujourd’hui la bêta 3 d’iOS 17.3 pour les développeurs. Quelques nouveautés sont disponibles avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

Une nouvelle option pour la section Musique dans les réglages permet d’ajouter à votre bibliothèque une musique mise en favori. Le réglage est activé par défaut.

Un nouveau réglage permet de désactiver les prédictions incorporées lors de la saisie. C’est accessible en se rendant dans Réglages > Général > Clavier. L’option est disponible tout en bas.

En ce qui concerne les réglages des applications Téléphone et FaceTime, un réglage permet de limiter qui peut voir votre nom et photo présents au niveau de votre fiche de contact personnalisée. Il est possible de désactiver l’option, la limiter aux contacts ou choisir qu’iOS vous demande à chaque fois quoi faire. Ce réglage était jusqu’à présent disponible pour l’application Messages.

Toujours pour FaceTime, iOS vous prévient maintenant si vous rejoignez un appel qui comprend un contact que vous avez bloqué. Dans le même temps, une alerte s’affichera si un contact que vous avez bloqué essaie de rejoindre un appel auquel vous participez.

L’application Photos vous demande d’autoriser ou non l’accès à Apple Music. L’application peut ensuite utiliser Apple Music pour sélectionner des chansons pour la section des souvenirs. Cette fonction était déjà disponible en réalité. La nouveauté ici est que vous pouvez refuser l’accès.