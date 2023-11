Quelques minutes après la publication de l’article, Apple a proposé en complément la bêta 3 (build 21C5046c) pour iOS 17.2, la bêta 3 (build 23C5047e) de macOS 14.2 sur Mac et la bêta 3 (build 21K5348f) de tvOS 17.2 sur Apple TV.

[Article original] Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 3 (build 21S5349e) de watchOS 10.2 sur l’Apple Watch. La disponibilité concerne pour le moment les développeurs. Les testeurs publics auront bientôt la version équivalente.

La bêta 2 a vu le jour le 9 novembre, à savoir jeudi dernier. Cinq jours plus tard, nous voilà avec la bêta 3 de watchOS 10.2. Un élément surprenant est qu’elle est bien seule. En effet, il n’y a pas la bêta 3 pour iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS 14.2 et tvOS 17.2. Est-ce que cela arrivera dans quelques minutes ? Quelques heures ? Ou plus tard dans la semaine ? Seul Apple a la réponse.

watchOS 10.2 ajoute la prise en charge de vérification des clés de contact pour iMessage. Avec la vérification de la clé de contact d’iMessage, les utilisateurs peuvent s’assurer qu’ils ne communiquent qu’avec les personnes qu’ils souhaitent. Apple a reconnu l’année dernière que ce système est surtout intéressant pour les personnes qui font face à des menaces numériques importantes. La société évoquait les journalistes, les défenseurs des droits humains et les membres du gouvernement.



Si votre Apple Watch est configurée pour recevoir les bêtas des développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de watchOS 10.1.1 puis procéder à son installation. À noter que l’iPhone rattaché à la montre doit tourner sous iOS 17.