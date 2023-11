Apple a proposé aujourd’hui la bêta 4 d’iOS 17.2 pour les développeurs. Quelques nouveautés sont disponibles avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir ici.

Les nouveautés d’iOS 17.2 bêta 4

– Avec iOS 17.2 bêta 4, Apple permet de choisir le son des notifications par défaut. Il y a eu un changement de son avec iOS 17, avec plusieurs utilisateurs le critiquant, estimant qu’il est trop faible. Une nouvelle option va donc permettre de sélectionner un son différent. Il est également possible de changer le retour haptique.

iOS 17.2 beta 4 allows you to change the default notification sound and haptic pic.twitter.com/f7Vxny3Jcc — iSoftware Updates (@iSWUpdates) November 28, 2023

– Les playlists collaboratives sur Apple Music ont disparu avec la bêta 4, alors qu’elles avaient fait leurs débuts avec les premières versions d’iOS 17.2. Doit-on comprendre que la fonctionnalité sera finalement disponible plus tard (avec iOS 17.3 par exemple) ?

– La section « Couverture » dans Réglages > Général > Informations change de nom et se nomme désormais « AppleCare et garantie ».

– Les iPhone 15 Pro sont déjà capables d’enregistrer une vidéo sur un stockage externe. Avec iOS 17.2, un pop-up peut apparaître à l’écran, vous indiquant que l’enregistrement ne fonctionne pas parce que le câble USB-C est trop lent.

– Acheter des films et séries par le biais de l’application iTunes ne sera plus possible. Il faudra passer par l’application Apple TV.

Apple ne dit pas encore quand la version finale d’iOS 17.2 sera disponible pour tout le monde. Mais des indices suggèrent que la disponibilité interviendra en décembre.