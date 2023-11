Apple a changé le son des notifications par défaut avec iOS 17 et de nombreux utilisateurs ne l’aiment pas, estimant qu’il est beaucoup trop faible par rapport à iOS 16. Bonne nouvelle pour eux : iOS 17.2 permet de le changer.

La bêta 4 d’iOS 17.2, disponible aujourd’hui pour les développeurs, propose une nouvelle option dans Réglages > Sons et vibration qui concerne le son des notifications par défaut. Toute une liste est disponible, vous pouvez ainsi faire votre choix avec le son que vous préférez. À noter qu’il est également possible de changer les retours haptiques.

iOS 17.2 beta 4 allows you to change the default notification sound and haptic pic.twitter.com/f7Vxny3Jcc

— iSoftware Updates (@iSWUpdates) November 28, 2023