La première bêta d’iOS 17.2 est disponible au téléchargement et ajoute l’application Journal. Apple l’avait déjà annoncée lors de la keynote de la WWDC en juin, mais l’application de journal intime n’était pas prête pour la version finale d’iOS 17 en septembre. Elle fait aujourd’hui ses débuts.

Voici comment Apple présente son application :

Journal, c’est un nouveau moyen de faire le point et de revivre certains moments. Notez vos réflexions sur un événement majeur de votre vie ou racontez les anecdotes qui font votre quotidien. Agrémentez vos entrées avec entre autres des photos, des chansons ou des enregistrements audio. Et revenez plus tard sur des événements marquants, que ce soit pour les voir d’un nouvel œil ou vous fixer de nouveaux objectifs.