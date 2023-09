Apple propose aujourd’hui, lundi 18 septembre 2023, la version finale d’iOS 17 au téléchargement sur iPhone et iPad. Cela fait suite à plusieurs bêtas et une release candidate qui ont été distribuées tout au long de l’été pour les développeurs et testeurs publics. À noter que le numéro de build est 21A329, soit le même que la release candidate.

Les iPhone et iPad compatibles avec iOS 17

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

iPad Pro (2e génération et modèles ultérieurs)

iPad Air (3e génération et modèles ultérieurs)

iPad (6e génération et modèles ultérieurs)

iPad mini (5e génération et modèles ultérieurs)

Téléchargement d’iOS 17

Pour mettre à jour vers iOS 17, prenez votre iPhone ou iPad puis rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez apparaître le nouveau système d’exploitation. Il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Une méthode alternative est de télécharger iOS 17 depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

Les principales nouveautés

iOS 17 vous permet de créer une fiche de contact personnalisée qui apparaît lors d’un appel entrant sur l’iPhone d’une autre personne. La fiche peut inclure une photo ou un Memoji, et la police et la couleur d’arrière-plan peuvent également être personnalisées. Cette fonctionnalité est disponible dans l’application Téléphone et sera également disponible pour les applications d’appel tierces.

NameDrop permet à deux personnes de partager facilement leurs coordonnées en rapprochant leurs iPhone. Elles peuvent choisir les numéros de téléphone ou les adresses e-mail qu’elles souhaitent partager, et peuvent également partager leurs fiches de contact.

Une autre nouveauté est En veille (StandBy). Placez votre iPhone sur le côté pendant qu’il se charge pour le rendre encore plus utile même dans ces moments. L’interface personnalisable peut afficher une horloge dans différents styles, un calendrier, des photos préférées, les prévisions météorologiques, des commandes de lecture de musique, des widgets et plus encore.

La fonction En veille est conçue pour un iPhone en charge sur une table de nuit, un comptoir de cuisine ou un bureau, et elle prend en charge les activités en direct, Siri, les appels entrants et les notifications plus importantes. Cette fonction est également compatible avec l’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro.

Live Voicemail affiche une transcription en temps réel sur l’écran lorsque quelqu’un laisse un message vocal. Si l’utilisateur estime que le message vocal est important, il peut décrocher pendant que l’appelant laisse son message. Apple précise que les appels identifiés comme spam par les opérateurs ne sont pas transcrits et qu’ils sont instantanément refusés. Aussi, cette fonctionnalité est (pour le moment) limitée à quelques pays, comme les États-Unis.

Vous pouvez désormais effectuer un balayage (swipe) vers la droite sur un message précis pour y répondre et avoir un suivi afin de suivre une conversation spécifique.

Un nouveau modèle linguistique existe pour la prédiction des mots qui améliorera le correcteur automatique. Lors de la frappe, l’apprentissage automatique de l’appareil corrigera intelligemment les erreurs avec une meilleure précision. De plus, les utilisateurs ont désormais des recommandations de texte prédictif pendant qu’ils tapent, ce qui leur permettra d’ajouter des mots ou des phrases complètes en appuyant sur la barre d’espace.

L’autocorrection bénéficie aussi d’un nouveau design avec iOS 17, qui souligne brièvement un mot corrigé automatiquement. En tapant sur un mot souligné, on voit apparaître le mot original, ce qui permet de revenir rapidement sur la modification. Le système apprend également les habitudes de frappe de l’utilisateur au fil du temps et évite certaines corrections.

Les widgets sont désormais interactifs. Il est ainsi possible de réaliser certaines tâches sans ouvrir complètement l’application. Pour l’application Rappels par exemple, il est possible de marquer un rappel comme effectué directement depuis le widget. Pour la musique ou un podcast, cela permet d’appuyer sur lecture ou pause, là encore sans ouvrir l’application.

L’application Apple Plans s’améliore avec iOS 17, il est maintenant possible de télécharger les cartes pour un usage hors ligne. Vous pouvez définir une zone précise puis lancer le téléchargement, tout en profitant de la navigation GPS, afficher leur heure d’arrivée estimée, trouver des lieux et bien plus encore lorsqu’un iPhone n’est pas connecté à un réseau cellulaire ou Wi-Fi.

Il est maintenant possible de dire seulement « Siri » au lieu de « Dis Siri » pour activer l’assistant d’Apple. Cela concerne pour l’instant quelques pays et la France ne fait pas partie du lot au lancement.

Apple propose l’ensemble des nouveautés sur son site Internet.