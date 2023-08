Apple propose aujourd’hui la bêta 8 (build 21A5326a) d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente version et concerne pour le moment les développeurs. La bêta publique équivalente ne devrait pas tarder.

Il n’y a pour le moment pas d’information concernant les nouveautés de la bêta 8 d’iOS 17. Mais il ne faut de toute façon pas s’attendre à des nouveautés particulières (ou alors légères). Apple est dans la phase finale et se focalise sur la correction des bugs et autres améliorations. Apple annoncera la date de sortie de la version finale le 12 septembre prochain, lors de la keynote de présentation des iPhone 15.

Pour rappel, la bêta 7 de la semaine dernière avait été l’occasion d’un nouveau changement au niveau du bouton pour raccrocher. Il apparaît désormais en bas de l’écran quand vous affichez le clavier numérique. Avec la bêta 6 et les versions antérieures, il était en bas à droite. De plus, Apple a apporté des ajustements au niveau de l’application santé et plus exactement pour le suivi des humeurs.

On retrouve également la bêta 8 (build 21J5353a) de tvOS 17 pour l’Apple TV et la bêta 8 (build 21R5355a) pour watchOS 10 du côté de l’Apple Watch. Là encore, cela concerne les développeurs. Les testeurs publics auront bientôt la version équivalente.