C’est désormais officiel : Apple annoncera ses iPhone 15 lors d’une keynote le 12 septembre. Le fabricant a envoyé aujourd’hui les invitations pour son rendez-vous tant attendu. La date du 12 septembre avait déjà fuité.

Keynote Apple pour les iPhone 15 le 12 septembre

La keynote a pour nom Wonderlust et se tiendra donc le 12 septembre au Steve Jobs Theater à l’Apple Park. Le rendez-vous est donné à 19 heures (heure française). Le carton d’invitation montre le logo d’Apple qui disparaît progressivement, tel du sable. Chacun se fera sa propre idée de ce que cela pourrait éventuellement signifier.

Ce rendez-vous va être l’occasion de découvrir les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Tous les modèles auront le droit à la Dynamic Island, alors qu’elle était réservée aux modèles Pro avec les iPhone 14. Les autres nouveautés vont être le port USB-C à la place du port Lightning et une puce 5G de Qualcomm plus rapide.

À l’instar de l’année dernière, les modèles qui vont surtout connaître une amélioration vont être les variantes Pro. Les iPhone 15 Pro et Pro Max auront notamment le droit à la nouvelle puce A17 qui sera plus puissante et profitera de la gravure en 3 nm, ce qui réduira la consommation d’énergie. De plus, les deux smartphones auront le droit à un bouton Action qui remplacera le commutateur du silencieux. Ce bouton permettra de réaliser différentes tâches.

Pour l’iPhone 15 Pro Max, il sera également question d’un capteur périscopique. Cela améliorera le zoom optique. Les autres modèles n’y auront pas le droit.

Mais la keynote d’Apple pour le 12 septembre ne se focalisera pas uniquement sur les iPhone 15, il y aura également de nouvelles montres. En effet, Apple va annonce les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Mais pour le coup, il faut s’attendre à des changements mineurs. Ce serait essentiellement une amélioration des performances.

