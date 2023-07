Apple prévoit deux nouvelles montres connectées pour cette année : l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, il n’y aura pas une nouvelle Apple Watch SE.

Les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 auront le droit au nouveau processeur S9. Celui-ci sera notable puisqu’il viendra améliorer les performances des deux montres. Ce sera la première fois depuis la puce S6 qui a vu le jour en 2020 avec l’Apple Watch Series 6. Oui, les Apple Watch Series 7, 8 et Ultra ont de nouvelles puces (S7 et S8), mais le processeur à proprement parler est le même. Ainsi, une Series 8 et une Ultra de 2022 sont aussi puissantes qu’une Series 6 de 2020.

Concernant l’Apple Watch Ultra, Gurman explique que le fabricant a testé l’année dernière un coloris façon titane foncé. Le groupe a finalement décidé de ne pas le proposer au public, jugeant que l’apparence n’était pas idéale. Mais des ajustements pourraient avoir lieu et ce coloris pourrait donc voir le jour avec le nouveau modèle prévu cette année.

Il n’y a pas beaucoup d’informations qui circulent concernant les nouvelles montres d’Apple, si ce n’est de meilleures performances. L’Apple Watch Ultra de 2024 aurait un écran plus grand (2,1 pouces contre 1,93 pouce aujourd’hui).

En ce qui concerne l’Apple Watch SE, il faudrait tirer un trait dessus pour 2023. Apple aurait une phase de renouvellement ayant lieu tous les deux ans. Le modèle actuel ayant vu le jour en 2022, il faudrait donc attendre 2024 pour découvrir son successeur.