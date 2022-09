Présentation express pour l’Apple Watch SE, qui a seulement droit cette année à de nouveaux coloris, un écran un poil plus grand et un petit boost de puissance (+20%). Ah si, la toquante est produite de façon encore plus « écolo » que le modèle précédent et elle peut aussi détecter les crash comme l’Apple Watch Series 8 ou Ultra (merci watchOS 9). L’Apple Watch SE sera disponible le 16 septembre au prix de 249$ pour le modèle GPS et 299$ pour le modèle cellulaire. Les précommandes sont ouvertes dés aujourd’hui.