Les Apple Watch Ultra, Series 8 et SE 2 embarquent toutes les trois la nouvelle puce S8, mais il s’avère que celle-ci dispose du même processeur (CPU) que l’on retrouvait dans la Series 7 et même dans la Series 6 de 2020.

Le processeur de la puce S8 a pour identifiant T8301, soit le même que celui des puces S6 et S7 présentes respectivement dans les Apple Watch Series 6 et 7. Il est certain que cela va représenter une déception pour tous ceux qui s’attendaient à avoir de meilleures performances par rapport aux générations précédentes. Il n’y en aura pas en l’occurrence. On retrouve toujours un CPU avec deux cœurs et 32 Go de stockage.

Le fait qu’il n’y a pas de changement pour le CPU explique pourquoi Apple n’a comparé ses puces qu’au modèle S5 ou les modèles antérieurs. Lorsqu’Apple a présenté la S6 dans l’Apple Watch Series 6, le groupe a déclaré que la puce permettait aux applications de se lancer 20% plus rapidement.

Les S6, S7 et S8 se basent sur l’A13 dans les iPhone 11 et sont fabriquées à l’aide du processus de gravure en 7 nm de TSMC. Apple est passé à la gravure en 5 nm partir de l’A14, et l’A16 de l’iPhone 14 Pro est la première puce Apple à être fabriquée avec un processus en 4 nm.

À quand peut-on s’attendre à un changement pour le processeur sur l’Apple Watch ? Il est possible qu’Apple attende la gravure en 3 nm. Celle-ci devrait faire ses débuts dans quelques mois chez TSMC, ce qui suggère la gravure en 3 nm pour les Apple Watch dès 2023. Mais cela reste à confirmer.