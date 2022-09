C’est un Jeff Williams fringuant (le futur CEO d’Apple ?) qui a annoncé l’Apple Watch Series 8, dont le design est en effet très proche de celui de sa devancière Series 7. Comme attendu aussi, la première nouveauté annoncée est un capteur de température corporelle que l’on espère aussi précise que l’ECG déjà intégré. Le suivi des cycles menstruels s’améliore, notamment avec le suivi et un historique des périodes d’ovulation. L’Apple Watch Series 8 peut désormais notifier l’utilisatrice d’une Apple Watch lorsque cette dernière est dans sa phase d’ovulation (faits des bébés !) ou lorsqu’un « dérèglement » est détecté. Pour rappel, les données de santé sont stockées en local sur l’Apple Watch et/ou synchronisées avec iCloud. Tout est chiffré de bout en bout.

Autre nouveauté d’importance, l’Apple Watch Series 8 peut détecter les chocs importants comme lors d’un accident de voitures. Lorsque ce type d’accident est détecté, l’Apple Watch Series 8 appellera automatiquement les secours et fournira les données de localisation afin que ces derniers puissent se déplacer rapidement à l’endroit du crash.

L’autonomie de l’Apple Watch Series 8 ne change pas sur cette génération et reste à 18 heures. Un mode d’économie d’énergie permet de tenir avec des fonctions limitées pendant 36 heures (ce mode sera disponible sur les Series 4 et modèles plus récents avec watchOS 9).

L’Apple Watch Series 8 sera disponible dans de nouveaux coloris (voir ci-dessus), en même temps que de nouveaux bracelets réalisés en collaboration avec Nike et Hermès. L’Apple Watch Series 8 débute à 399 dollars (GPS), 499 dollars (cellulaire). 3 mois à Apple Fitness+ sont offerts pour tout achat. Les précos démarrent aujourd’hui et la commercialisation est fixée au 16 septembre.