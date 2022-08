Les fournisseurs et sous-traitants d’Apple vont lancer la production des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que du nouvel iPad Pro au quatrième trimestre de 2022 selon Ming-Chi Kuo. L’analyste précise toutefois qu’il n’y aura pas un passage à une gravure de la puce principale en 3 nm.

Sur Twitter, Kuo indique que TSMC, le partenaire d’Apple pour la fabrication de puces, ne commencera pas à livrer des puces avec une gravure en 3 nm avant janvier 2023. Les nouveaux MacBook Pro et iPad Pro de 2022 devraient donc conserver des puces de 5 nm. Le nouvel iPad Pro équipé d’une puce M2 devrait sortir en octobre, mais le calendrier pour les nouveaux MacBook Pro est moins clair, certaines rumeurs suggérant une sortie plus tard cette année et d’autres pointant vers un lancement en 2023.

Les MacBook Pro devraient avoir les puces M2 Pro et M2 Max, avec une récente rumeur indiquant que cela pourrait être les premières puces d’Apple avec une gravure en 3 nm. Mais au vu des informations du jour de Kuo, ce ne sera pas le cas et il faut attendre l’année prochaine pour cette gravure. À noter que les iPhone 15 en 2023 auront le droit à la gravure en 3 nm avec la puce A17.

(2/4)

TSMC's 3nm chip production cycle is about 4 months, so though TSMC said it would start mass production of 3nm from Sep, it would take until Jan 2023 to ship at the earliest. It's why TSMC offered the guidance that 3nm will contribute revenue from 1H23.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 26, 2022