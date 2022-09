Elle était attendue, mais pas sous ce nom. L’Apple Watch Pro des rumeurs est donc en fait l’Apple Watch Ultra, un modèle au boitier titane solidifié d’une épaisseur de 49mm. Conçue pour les baroudeurs ou les aventuriers du quotidien, l’Apple Watch Ultra affiche une autonomie de 60 heures via un nouveau réglage d’optimisation de batterie… qui n’est pas encore disponible. Même le bracelet a dû être repensé. Histoire de ne pas se plaindre en pleine Amazonie l’Apple Watch Ultra dispose des fréquences L1 et L5 pour un GPS toujours plus fiable et précis. A ce sujet, l’Apple Watch Ultra peut enregistrer le chemin parcouru pour faciliter le retour au point de départ.

Le bouton action sur la gauche du boitier permet de lancer plusieurs fonctions… ou d’indiquer qu’une activité est terminée. L’application Boussole a été repensée pour davantage d’informations et une meilleure fiabilité. Un son d’alerte peut aussi être émis par la montre en cas de problème, un son qui peut s’entendre jusqu’à 180m de distance.

L’Apple Watch Ultra Résiste à l’immersion (norme WR100 et EN 13319), et une nouvelle application se lance automatiquement quand le porteur de la montre plonge dans l’eau. Apple présente à ce sujet une application dédiée aux plongeurs, Oceanic+, qui permet de planifier dans le détail une sortie en plongée. L’Apple Watch Ultra est proposée au prix de 799 dollars. Les précommandes sont déjà ouvertes et la livraison débutera le 23 septembre.