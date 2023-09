Apple tiendra le 12 septembre 2023 une keynote avec plusieurs annonces au programme, dont la présentation des iPhone 15. Il faut aussi s’attendre à de nouvelles Apple Watch, des AirPods USB-C et plus encore.

iPhone 15 et 15 Plus

La star de la keynote d’Apple sera l’iPhone 15 et ses déclinaisons. Apple annoncera les iPhone 15 (6,1 pouces), 15 Plus (6,7 pouces), 15 Pro (6,1 pouces) et 15 Pro Max (6,7 pouces). À l’instar de l’année dernière, ce sont les modèles Pro qui auront le droit à plus de nouveautés.

Les iPhone 15 et 15 Plus vont abandonner l’encoche pour avoir la Dynamic Island à la place. C’était jusqu’à présent réservé aux modèles Pro. Ils auront également le droit à du verre dépoli à l’arrière. Là encore, c’était jusqu’à présent réservé aux modèles Pro.

Un autre changement va être sous le capot avec la présence de la puce A16. Les iPhone 15 et 15 Plus auront donc le droit à la même puce que les iPhone 14 Pro et Pro Max. Pour l’A17, ce sera uniquement pour les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Autre élément de taille : l’abandon du port Lighting, avec un port USB-C à la place. Ce sera un changement notable, les téléphones d’Apple ont eu un port Lightning depuis l’iPhone 5 en 2012. Il y aura donc un changement pour 2023 et les années à venir. Apple opère à cette modification de port parce que l’Europe oblige les constructeurs à avoir un chargeur universel et le choix s’est porté sur l’USB-C. Un même câble pourra donc charger un iPhone, un iPad, un Mac, un smartphone Android et plein d’autres produits.

Parmi les autres nouveautés, on retrouvera un capteur photo principal de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les iPhone 14 et 14 Plus. Citons aussi un modem 5G de Qualcomm plus récent pour un signal amélioré et une meilleure gestion de la consommation d’énergie.

iPhone 15 Pro et Pro Max

Vient ensuite le cas des iPhone 15 Pro et Pro Max. Apple va proposer des bordures plus fines autour de l’écran, des bordures légèrement incurvées et un châssis en titane, ce qui va normalement permettre d’alléger le poids du téléphone.

Apple va également retirer le commutateur pour le silencieux pour le remplacer par un bouton Action. Celui-ci pourra, comme son nom l’indique, réaliser plusieurs actions comme activer le mode silencieux, lancer l’appareil photo, activer le flash et plus encore. L’idée est similaire au bouton Action de l’Apple Watch Ultra.

On va là aussi retrouver le port USB-C à la place du port Lightning, avec une particularité : la vitesse de transfert devrait être bien meilleure que celle des iPhone 15 et 15 Plus. Les iPhone 15 Pro et Pro Max supporteraient l’USB 3.2 (20 Gb/s) ou Thunderbolt (40 Gb/s). Apple proposerait par ailleurs une charge jusqu’à 35 W.

Côté photo, il y aura quelques améliorations ici et là, notamment pour les photos dans les zones sombres. Mais la vraie nouveauté va concerner l’iPhone 15 Pro Max avec un capteur périscopique qui permettra d’avoir un meilleur zoom optique. Il serait question d’un zoom x5 ou x6, soit le double de ce que proposent les iPhone 14 Pro.

Sous le capot, les deux iPhone 15 Pro auront le droit à la puce A17. Celle-ci aura un processus de gravure en 3 nm, contre 5 nm sur l’A16. Ce choix va améliorer les performances tout en réduisant la consommation d’énergie. On peut donc s’attendre à une meilleure autonomie.

Le stockage est incertain. Des rumeurs parlent de 128 Go pour commencer, là où d’autres font état de 256 Go. Aussi, Apple proposerait jusqu’à 2 To.

Dernier élément qui est plutôt une mauvaise nouvelle : Apple augmenterait les prix. Ce serait 100 dollars en plus aux États-Unis et probablement 100 euros en plus en Europe. Il existe là encore une incertitude : des rumeurs suggèrent que la hausse touchera les deux iPhone 15 Pro, là où d’autres font d’état d’un changement tarifaire juste pour l’iPhone 15 Pro Max.

Apple Watch Series 9

Après les iPhone, Apple devrait annoncer l’Apple Watch Series 9. Le design de la montre ne changerait pas par rapport à la Series 8 existante.

Les changements auront lieu sous le capot avec un nouveau processeur qui sera plus puissant. C’est important à noter parce qu’Apple n’a pas amélioré les performances entre les Series 6, 7 et 8. Cela s’expliquera par la présence de la puce S9 (qui s’appuie sur la puce A13, la même qu’on retrouve dans les iPhone 13).

Les autres changements seront un meilleur cardiofréquencemètre et une nouvelle puce U2 pour l’Ultra Wideband afin de proposer une meilleure précision pour la localisation.

Dernier point : il faut s’attendre à de nouveaux bracelets. Apple abandonnerait aussi certains modèles existants pour les remplacer par des modèles plus respectueux de l’environnement.

Apple Watch Ultra 2

L’Apple Watch Ultra 2 sera similaire à l’Apple Watch Series 9 sous le capot : puce S9 pour plus de puissance, puce U2 pour la meilleure localisation et cardiofréquencemètre amélioré. Mais il n’aurait, semble-t-il, pas d’autre changement.

AirPods USB-C

Apple va proposer une révision des AirPods Pro avec un boîtier de charge équipé d’un port USB-C au lieu d’un port Lightning, afin d’être raccord avec les iPhone 15. Mais ce serait l’unique changement.

Mises à jour logicielles

Apple proposera (normalement) dans la foulée de la keynote la release candidate d’iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et tvOS 17 pour les développeurs et testeurs publics. Il faut s’attendre à la sortie de la version finale pour le grand public pour la semaine du 18 septembre.

La keynote d’Apple aura lieu le 12 septembre à 19 heures (heure française). Elle sera à suivre en direct sur iPhoneAddict via cette page dédiée ou sur notre application iAddict sur iPhone et iPad (Lien App Store) via la rubrique Keynote.