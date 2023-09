Les nouveautés des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 se dévoilent quelques jours à peine avant leur présentation. Les deux montres auront donc bel et bien le droit à quelques nouveautés, alors que les premières fuites suggéraient qu’il s’agirait d’une mise à niveau standard avec seulement plus de puissance.

Des changements pour les nouvelles Apple Watch

Selon Bloomberg, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 proposeront de meilleurs capteurs et composants, avec un accent général sur la vitesse, l’efficacité et la précision. Cela inclura une nouvelle version du cardiofréquencemètre. En comparaison, les Apple Watch Series 7 et Series 8 ont un moniteur de fréquence cardiaque de troisième génération.

Les nouvelles montres seront aussi l’occasion d’avoir la nouvelle puce U2 pour l’Ultra Wideband (la puce U1 a fait ses débuts avec les iPhone 11 Pro en 2019). La nouvelle puce améliorera les capacités de localisation de l’Apple Watch, permettant de suivre plus précisément les personnes et les appareils dans l’application Localiser d’Apple. Elle devrait aussi équiper les prochains produits Apple, dont les iPhone 15.

De plus, l’Apple Watch Ultra 2 sera fabriquée avec davantage de matériaux recyclés et sera pour la première fois disponible en noir. Pour sa part, l’Apple Watch Series 9 en acier inoxydable sera dotée d’un boîtier imprimé en 3D. Apple prévoit de fabriquer l’Apple Watch Ultra avec cette technologie à partir de l’année prochaine.

Les deux nouvelles montres de 2023 auront aussi le droit à un nouveau processeur. Et pour le coup, il y aura des améliorations de performances, ce qui n’est pas arrivé depuis trois générations maintenant. En effet, les Series 6, 7 et 8 proposent les mêmes performances.

Mais pour ce qui est de l’apparence, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ne vont pas changer. Il y aura par contre des changements au niveau des bracelets, avec Apple qui abandonnera certains de ses bracelets en cuir. Apple abandonnerait également le bracelet à maillons qui a fait ses débuts avec la toute première Apple Watch.