Place aux informations sur les capacités de batterie des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Contrairement aux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, ce n’est pas glorieux par rapport à l’année dernière.

Les données du régulateur chinois, découvertes par MacRumors, révèlent que l’Apple Watch Series 9 avec le boîtier de 41 mm dispose d’une batterie de 282 mAh. En comparaison, l’Apple Watch Series 8 avait une batterie… de 282 mAh. Il n’y a donc pas de changement d’une génération à l’autre.

L’histoire se répète avec le modèle de 45 mm où la batterie est de 308 mAh, que ce soit sur l’Apple Watch Series 8 ou la Series 9. Le seul changement constaté concerne l’Apple Watch Ultra 2, mais c’est léger. La capacité de batterie est de 564 mAh, contre 542 mAh sur le modèle premier du nom sorti l’année dernière. Le gain est donc de 4,06%.

Apple a annoncé ses nouvelles montres en début de semaine lors de la keynote. L’autonomie annoncée pour l’Apple Watch Series 9 est toujours de 18 heures et celle pour l’Apple Watch Ultra 2 est de 36 heures. On peut atteindre 72 en utilisant le mode d’économie d’énergie.

Les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 sont disponibles à la précommande depuis mardi. Les premières livraisons auront lieu le 22 septembre, comme pour les iPhone 15.