Apple propose aujourd’hui la mise à jour watchOS 10.0.2 (build 21R371). Elle concerne uniquement les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, disponibles depuis peu à l’achat.

Selon les notes d’Apple, watchOS 10.0.2 inclut des corrections de bugs et d’importantes mises à jour de sécurité pour l’Apple Watch. Il n’y a aucune information plus précise. Il n’est pas non plus précisé pourquoi les autres modèles d’Apple Watch n’y ont pas le droit et restent donc avec watchOS 10.0.1, qui a vu le jour il y a peu de temps.

Pour mettre à jour, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de watchOS 10.0.2 puis procéder à son installation. À noter que l’iPhone rattaché à la montre doit tourner sous iOS 17.

Pour rappel, watchOS 10 remanie l’interface de l’Apple Watch en mettant l’accent sur les widgets pour vous permettre d’accéder à plus d’informations d’un seul coup d’œil. Elle propose également des refontes d’applications importantes, des cadrans de montre actualisés, de nouvelles fonctions d’entraînement, et bien d’autres choses encore. De nombreuses applications ont été entièrement remaniées avec un design plus simple et plus orienté vers l’information. La météo, par exemple, affiche la température et les conditions de l’endroit où vous vous trouvez, avec un défilement rapide offrant une prévision horaire, de sorte que vous n’avez plus à appuyer sur pour obtenir plus d’informations.