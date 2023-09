Ce 18 septembre 2023 marque la disponibilité de la version finale de watchOS 10 pour l’Apple Watch. Cela débarque après plusieurs bêtas et une release candidate pour les développeurs et testeurs publics.

Les Apple Watch compatibles avec watchOS 10

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE (tous les modèles)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Téléchargement de watchOS 10

Ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de watchOS 10 puis procéder à son installation. À noter que l’iPhone rattaché à la montre doit tourner sous iOS 17.

Les nouveautés

La mise à jour watchOS 10 remanie l’interface de l’Apple Watch en mettant l’accent sur les widgets pour vous permettre d’accéder à plus d’informations d’un seul coup d’œil. Elle propose également des refontes d’applications importantes, des cadrans de montre actualisés, de nouvelles fonctions d’entraînement, et bien d’autres choses encore.

watchOS 10 ajoute la système de pile intelligente, qui abrite une sélection de widgets affichant les informations dont vous avez le plus besoin. L’Apple Watch apprend au fil du temps quelles applications vous utilisez et à quel moment, personnalisant ainsi ce que vous voyez. Au début de la journée, par exemple, vous pouvez voir la météo du jour, suivie de votre premier événement de la journée. La fonctionnalité est facilement accessible en tournant la Digital Crown, et vous pouvez parcourir tous les widgets disponibles en continuant à faire défiler l’écran.

De nombreuses applications ont été entièrement remaniées avec un design plus simple et plus orienté vers l’information. La météo, par exemple, affiche la température et les conditions de l’endroit où vous vous trouvez, avec un défilement rapide offrant une prévision horaire, de sorte que vous n’avez plus à appuyer sur pour obtenir plus d’informations.

Pour les cyclistes, Apple ajoute des mesures, des vues et des expériences avancées. Les entraînements de cyclisme s’affichent en tant qu’activité en direct sur l’iPhone, offrant une vue plein écran d’informations telles que les zones de fréquence cardiaque, l’élévation, l’itinéraire de course et la vitesse de cyclisme. Cet affichage est utile pour ceux qui fixent leur iPhone à leur vélo.

D’autre part, NameDrop vous permet de partager vos coordonnées avec quelqu’un en approchant l’Apple Watch de l’iPhone de cette personne. Il existe également une fonction de partage ‘Apple Watch à Apple Watch via le bouton Partager de l‘application Contacts, de sorte que vous n‘avez même pas besoin d‘un téléphone pour transférer vos coordonnées.

Apple a ajouté les cartes hors ligne à l’iPhone avec son application Plans, et celles-ci peuvent être consultées sur une Apple Watch connectée à un iPhone. Les appels audio FaceTime de groupe sont désormais pris en charge sur l’Apple Watch, et les messages vidéo FaceTime peuvent également être consultés sur la montre.

Apple propose tous les changements sur son site Internet.