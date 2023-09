C’est le jour J, ce vendredi 22 septembre 2023 marque la disponibilité des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, ainsi que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2, tout comme les AirPods Pro USB-C. Cela fait suite aux précommandes qui ont ouvert il y a une semaine.

Lancement des iPhone 15

Apple a annoncé les iPhone 15 le 12 septembre lors d’une keynote. L’histoire se répète par rapport à l’année dernière, à savoir qu’il y a les iPhone 15 et 15 Plus d’un côté, et les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max de l’autre. Ces derniers sont plus puissants avec la puce A17, proposent un meilleur résultat pour la partie photo (notamment l’iPhone 15 Pro Max avec son zoom optique x5), ont le droit à un écran ProMotion (affichage jusqu’à 120 Hz), un boîtier en titane, un bouton Action pour réaliser différentes tâches et plus encore.

Il y a tout de même des éléments en commun, dont le port USB-C qui remplace le port Lightning, la Dynamic Island ou encore les tailles d’écran (6,1 et 6,7 pouces).

L’iPhone 15 débute à 969 euros, l’iPhone 15 Plus à 1 119 euros, l’iPhone 15 Pro à 1 229 euros et l’iPhone 15 Pro Max à 1 479 euros. Il est possible de commander chez Apple ou chez les revendeurs.

Nouvelles Apple Watch et AirPods Pro USB-C

Ce 22 septembre est également l’occasion d’avoir les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Il n’y a pas énormément de nouveautés cette année. Il faut surtout souligner la présence de la nouvelle puce S9 et de la fonction Double Tap pour réaliser des actions à une main.

L’Apple Watch Series 9 débute à 449 euros chez Apple et il est aussi possible de la commander sur Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger. Pour sa part, l’Apple Watch Ultra 2 coûte 899 euros. Elle aussi est disponible chez Apple, ainsi que sur Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger.

Pour leur part, les AirPods Pro de 2e génération ont maintenant le droit à un boîtier de charge avec un port USB-C plutôt que Lightning. Ils sont disponibles chez Apple pour 279 euros, ainsi qu’à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.